जलप्रलय के बीच हिमाचल में अब भी फंसे हैं 20 हजार पर्यटक, 50 हजार को निकाला जा चुका है, सीएम सुखविंदर सिंह ने दी जानकारी

Highlights हिमाचल प्रदेश में अब भी फंसे हैं हजारों पर्यटक लगभग 50,000 पर्यटकों को निकाला जा चुका है 20,000 अभी भी कई स्थानों पर फंसे हुए हैं

नई दिल्ली: पर्यटन के शौकीन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश देश के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। लेकिन मानसूनी बारिश और उफनाई नदियों के कारण आई जलप्रलय के कारण पिछले कुछ दिन हिमाचल को लोगों और वहां घूमने गए पर्यटकों के लिए भयावह रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और जगह-जगह तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती फंसे पर्यटकों को निकालने की है। राज्य में जब तबाही की शुरुआत हुई तब वहां अलग-अलग जगहों पर 70 हजार से पर्यटक फंसे हुए थे। इनमें से 50 हजार को निकाला जा चुका है लेकिन 20 हजार अब भी फंसे हुए हैं।

पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हमारी प्राथमिकता लोगों को जल्द से जल्द बचाना है। हमने लगभग 50,000 पर्यटकों को बचाया है, लेकिन 20,000 अभी भी कई स्थानों पर फंसे हुए हैं। हमने कुल्लू और मनाली में अस्थायी रूप से बिजली और मोबाइल सोवाएं बहाल कर दी है।"

#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu, says "There has been massive destruction in the state. Our priority is to rescue people at the earliest. We have rescued around 50,000 tourists, but 20,000 are still stranded at several places. We have temporarily restored the… pic.twitter.com/1SMAIy66ep