World Lupus Day May 10, 2024: समय रहते करा लें इलाज!, ल्यूपस के मरीज जी सकते हैं सामान्य जीवन, आखिर क्या है, ये है लक्षण

By सैयद मोबीन | Published: May 10, 2024 06:37 AM

World Lupus Day May 10, 2024: मस्तिष्क से संबंधित लक्षणों में सिरदर्द, दौरे, पक्षाघात और मानसिक बीमारी शामिल है. विभिन्न रक्त घटकों का निम्न स्तर और रक्त का स्वत: थक्का जमना भी ल्यूपस के लक्षण हो सकते हैं.

सांकेतिक फोटो