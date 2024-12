Hemant Soren Cabinet Expansion 2024: सोरेन कैबिनेट में 6 नए चेहरों को मौका?, 11 मंत्रियों को जगह, मंत्रिमंडल में 2 महिला मंत्री, देखें लिस्ट

Highlights झामुमो कोटे से 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के चार और राजद से एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल में 2 महिला को भी शामिल किया गया है।

Hemant Soren Cabinet Expansion 2024: झारखंड में नई गठित हेमंत सोरेन सरकार का गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में प्रोटेम स्पीकर (कार्यकारी अध्यक्ष) और हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में 2 महिला को भी शामिल किया गया है। दोनों कांग्रेस के कोटे से हैं। शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार मंत्री बनीं हैं। झामुमो कोटे से 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, कांग्रेस के चार विधायकों और राजद कोटे से एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। झामुमो के तीन, कांग्रेस के दो और राजद के एक विधायक को पहली बार हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है।

#WATCH | Ranchi: After the Jharkhand cabinet expansion, CM Hemant Soren says, " As the time is moving forward, everything is happening quickly. Govt will get the direction now and we will move forward at a fast pace" pic.twitter.com/mGgfaDh0r2 — ANI (@ANI) December 5, 2024

#WATCH | Ranchi | After being sworn in as Jharkhand Cabinet Minister, JMM MLA Irfan Ansari says, “Jharkhand’s progress is important because it’s a tribal state. Call it poor luck or fate, the government went into the wrong hands. For 18 years BJP did not work for the progress of… pic.twitter.com/UnX9UNYb4r— ANI (@ANI) December 5, 2024

Ranchi, Jharkhand | JMM MLA Yogendra Prasad, JMM MLA Sudivya Kumar and Congress MLA Shilpi Neha Tirkey take oath as Ministers in the JMM-led Mahagathbandhan Government in the state. pic.twitter.com/DVFKEzn0XB — ANI (@ANI) December 5, 2024

Ranchi, Jharkhand | JMM MLA Ramdas Soren, Congress MLA Irfan Ansari, JMM MLA Hafizul Hasan and Congress MLA Dipika Pandey Singh take oath as Ministers in the JMM-led Mahagathbandhan Government in the state. pic.twitter.com/46PTFLlabh— ANI (@ANI) December 5, 2024

Ranchi, Jharkhand | Congress MLA Radha Krishana Kishore, JMM MLA Deepak Birua, JMM MLA Chamra Linda and RJD MLA Sanjay Prasad Yadav take oath as Ministers in the JMM-led Mahagathbandhan Government in the state. pic.twitter.com/BXU7ozCGcx— ANI (@ANI) December 5, 2024

हेमंत कैबिनेट में झामुमो के चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, झामुमो के ही सुदिव्य सोनू को मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार मंत्री बनीं है, जबकि राजद कोटे से संजय प्रसाद यादव पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह को पिछली बार हुए कैबिनेट विस्तार में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिली थी।

एक बार फिर उन्हें मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले राधाकृष्ण किशोर और सबसे अंत में शिल्पी नेहा तिर्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हफीजुल हसन अंसारी को छोड़ सभी मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। मधुपुर के विधायक हफीजुल अंसारी ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रगान के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई।

