Hemant Soren Arrest: हेमंत सोरेन जेल में, राज्यपाल राधाकृष्णन से मिले चंपई सोरेन

Highlights झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन विडियो दिखाया झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से हमने मांग की है कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए

Hemant Soren Arrest: जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक दिन के लिए अपनी रात जेल में गुजारनी होगी। इधर, सोरेन के जेल में जाने के बाद झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन राजभवन में राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के लिए पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल को अपने समर्थन में विधायकों की वीडियो भी दिखाई।

#WATCH | Leader of JMM legislative party, Champai Soren and other party leaders come out of the Raj Bhavan in Ranchi after meeting Jharkhand Governor CP Radhakrishnan. pic.twitter.com/YbtfbVrEbM

बताते चले कि भ्रष्ट्राचार के मामले में ईडी ने यूं तो 10 दिनों की रिमांड हेमंत सोरेन की मांगी थी। लेकिन, फिलहाल, एक दिन की रिमांड मिली है। हेमंत को होटवार जेल में भेजा गया है। उन्हें वहां अपर डिवीजन सेल में रखा जाएगा।

झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि हमने 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखाया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से हमने मांग की है कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कि राज्यपाल ने भरोसा दिलाया है कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

#WATCH | After meeting Jharkhand Governor CP Radhakrishnan, Leader of JMM legislative party, Champai Soren says "We have demanded that the process to start the formation of the Government should begin. He (Governor) said that the process will begin soon..." pic.twitter.com/AdED4ympMg