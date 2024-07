Hathras Stampede Accident LIVE: हादसे में अपनों को तलाश रहे लोग, तस्वीरें और वीडियो में देखें भयावह हादसा, सामान, कपड़े और जूते-चप्पल देख कांप...

Highlights Hathras Stampede Accident LIVE: अपनी गाड़ी में सवार होकर आयोजन स्थल से निकल रहे थे। Hathras Stampede Accident LIVE: लाखों की भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग कुचल गए। Hathras Stampede Accident LIVE: निर्दोष लोग मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए।

Hathras Stampede Accident LIVE: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच हादसे में अपनों को लोग तलाश रहे हैं। कई मार्मिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कई जिलों और राज्य से बस और ट्रक में सवार होकर आए थे। घटनास्थल पर तस्वीरें देख आप हैरान हो जाएंगे। हाथरस दुर्घटना स्थल की जांच कर रहे फोरेंसिक यूनिट के एक सदस्य ने कहा, " यहां से इकट्ठा करने के लिए कोई विशेष चीजें नहीं हैं, यह केवल भक्तों का सामान है जैसे जूते और बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादरें बस मिली हैं।"

#WATCH | A day after the tragedy, the slippers of the victims lying on the ground where the stampede occurred during a religious event in Uttar Pradesh's Hathras. Forensic experts at the site are collecting evidence as part of the investigation.



CM Yogi Adityanath yesterday… pic.twitter.com/JRQxpL4xx8 — ANI (@ANI) July 3, 2024

आरोप लगाया गया, ‘‘सत्संग के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ ‘भोले बाबा’ के प्रवचन के बाद वह अपनी गाड़ी में सवार होकर आयोजन स्थल से निकल रहे थे तभी अनुयायियों ने उनकी गाड़ी के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। इस दौरान लाखों की भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग कुचल गए।’’'

इसमें कहा गया, ‘‘भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने जबरन रोक दिया जिसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता गया और महिलाएं, बच्चे तथा पुरुष उसमें दबते-कुचलते चले गए। आयोजकों और सेवादारों के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए।’’

PTI SHORTS | Hathras stampede: Death toll rises to 121, FIR registered against organisers



WATCH: https://t.co/gh8EfxmKxB — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024

शिकायत में आरोप लगाया गया, ‘‘मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घायल तथा बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन आयोजनकर्ताओं तथा सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया। कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण संबंधी अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया।

आयोजनकर्ताओं ने मौके पर छूटे लोगों के सामान, कपड़े और जूते-चप्पल को उठाकर पास के ही खेत में फेंक कर साक्ष्य मिटाये।’’ हाथरस जिले के फुलरई गांव में ‘भोले बाबा’ द्वारा आयोजित सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई थी जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि पोरा पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश पांडे की तहरीर पर मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

STORY | Hathras stampede: FIR says organisers hid evidence, flouted conditions



READ: https://t.co/bZzu6w5RMu



(PTI Photo) pic.twitter.com/TBQg0n3t25 — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024

मंत्री संदीप सिंह ने कहा, "घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है... घायलों का इलाज चल रहा है...सीएम घायल व्यक्तियों और उनके परिवारों से मिलने के लिए हाथरस जाएंगे। मुख्यमंत्री घटना की खबर पल-पल हमसे और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

VIDEO | Hathras stampede: "It is an extremely saddening and unfortunate incidence. It is also irresponsible behaviour of the authorities. Everyone knows that all the 'Bhole Baba' (Suraj Pal Singh) meetings attract such a huge crowd, hence, the authorities should have made proper… pic.twitter.com/0hFfqR82zJ — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024

तहरीर में कहा गया, ‘‘आयोजकों ने पिछले कार्यक्रमों में पहुंची लाखों लोगों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस बार 80 हजार अनुयायियों के इकट्ठा होने की बात प्रशासन को बताई थी। इसके अनुसार ही सुरक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन सत्संग में ढाई लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई।’’

STORY | #Hathras stampede: 4-time rise in autopsies in neighbouring Etah, asphyxia caused most deaths



READ: https://t.co/Btnv95djXL



(PTI Photo) pic.twitter.com/LmBWbE0Nkf — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Ram Kutir Charitable Trust in ​​Mainpuri district.



A search operation was underway for 'Bhole Baba', who conducted a Satsang in Hathras where a stampede took place yesterday claiming the lives of 116 people. pic.twitter.com/6J2tAHyxrF — ANI (@ANI) July 3, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: Forensic experts along with dog squad collect evidence at the incident site in Hathras, where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 116 people pic.twitter.com/a9u9t1bXDi — ANI (@ANI) July 3, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from the incident spot where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 116 people in Hathras.



The incident happened during a Satsang conducted by 'Bhole Baba'. pic.twitter.com/7wfXYFRHIO — ANI (@ANI) July 3, 2024

#WATCH | Aligarh, Uttar Pradesh | On Hathras stampede, city ASP Amrit Jain says, "We received 38 bodies from Hathras district where the incident took place yesterday. We have successfully identified 36 of them. After completing the legal formalities - panchayat nama and… pic.twitter.com/5zDVDRNQt5 — ANI (@ANI) July 3, 2024

Web Title: Hathras Stampede Accident LIVE People searching their loved ones accident, see horrific accident pictures video shiver seeing luggage clothes and shoes FIR lodged