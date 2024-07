Hathras Stampede: एसआईटी जांच में लापरवाही उजागर होने के बाद एसडीएम समेत 6 अधिकारी सस्पेंड

Highlights एसआईटी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जिसके बाद उन्हें उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया

हाथरस: हाथरस में भगदड़ की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसके बाद उन्हें उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

इन अधिकारियों पर गिरी जाँच की गाज

निलंबित अधिकारियों में सिकंदराराव के उप-जिला मजिस्ट्रेट, सिकंदराराव के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सिकंदराराव के थाना प्रभारी, सिकंदराराव के तहसीलदार, कचोरा के चौकी प्रभारी और पोरा के चौकी प्रभारी शामिल हैं। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजक और तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया। भगदड़ दुर्घटना की जांच कर रही एसआईटी ने 119 बयान दर्ज किए और मंगलवार को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि 'सत्संग' का आयोजन करने वाली समिति अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थी।

2nd July Hathras stampede | SIT report states that the negligence by event organizers is the main reason behind the incident. The SIT also holds local administration accountable. The two-member SIT also states that a conspiracy is not denied, but in-depth investigation is needed.