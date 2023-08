हरियाणा हिंसा: खट्टर सरकार ने नूंह हिंसा के मद्देनजर लगे मोबाईल इंटरनेट बैन को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाया

Highlights खट्टर सरकार ने नूंह हिंसा के बाद लगे मोबाईल इंटरनेट बैन को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया सरकार ने मोबाइल से अभी केवल वॉयस कॉल की सुविधा को ही बहाल किया है सरकार द्वारा बढ़ाई गई यह पाबंदी नूंह के अलावा पलवल में में भी प्रभावी होगी

चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने नूंह हिंसा के मद्देनजर लगाई गई मोबाईल इंटरनेट सुविधा पर रोक को आगामी 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने मोबाइल से अभी केवल वॉयस कॉल की सुविधा को ही बहाल किया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा बढ़ाई गई यह पाबंदी नूंह के अलावा पलवल में में भी प्रभावी होगी।

आधिकारिक आदेश के अनुसार नूंह जिले के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, थोक एसएमएस और डोंगल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

Suspension of the mobile internet services, bulk SMS and all dongle services etc provided on mobile networks except the voice calls in the jurisdiction of district Nuh of Haryana State extended up to 8th August 2023. pic.twitter.com/oJtod04bMT