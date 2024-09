धर्मेंद्र प्रधान ने शीर्ष पद के लिए अनिल विज के दावे को किया खारिज, सीएम चेहरे के रूप में नायब सैनी को दिया समर्थन

Highlights नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले हैं। बीजेपी के हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी ने कहा, ''बीजेपी के सीएम उम्मीदवार नायब सिंह सैनी हैं।'' उन्होंने सैनी को पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भी जवाब दिया।

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा भाजपा नेता अनिल विज द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद कि यदि पार्टी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में सत्ता में आती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे, केंद्रीय मंत्री और भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को विज के दावे को खारिज कर दिया।

विज की घोषणा के बारे में सवालों के जवाब में प्रधान ने भाजपा के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर पार्टी 5 अक्टूबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है तो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में शीर्ष मंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले हैं। बीजेपी के हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी ने कहा, ''बीजेपी के सीएम उम्मीदवार नायब सिंह सैनी हैं।''

गौरतलब है कि इससे पहले दिन में वरिष्ठ भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि वह 5 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। छह बार के विधायक ने टिप्पणी की कि वह छह चुनाव जीत के साथ पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और अब अपना सातवां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विज ने कहा, "मैंने अब तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा।"

#WATCH | Karnal: On BJP leader Anil Vij's statement, Union Minister Dharmendra Pradhan says, "BJP's CM candidate is Nayab Singh Saini." pic.twitter.com/4f2gS2F35b