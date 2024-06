Haryana Assembly Election: सुनीता केजरीवाल 'आप' को मजबूत करेंगी, 90 सीट पर आप-कांग्रेस-बीजेपी में टक्कर

Highlights हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आप ने काम करना शुरू किया हरियाणा में सुनीता केजरीवाल करेंगी रैली कांग्रेस का दावा, जीतेंगे 70 सीट

Haryana Assembly Election:हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में रैली करेंगी। इस बात की जानकारी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दी है।

VIDEO | "The AAP is preparing for Haryana (Assembly elections). Each and every worker of AAP and our top leaders will start the preparations from tomorrow to strengthen our organisation. We will also start preparing for Sunita Kejriwal's rally on June 30. We will soon decide…