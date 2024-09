Haryana Assembly Election 2024: चुनावी दंगल में फिर से BJP की मुश्किलें बढ़ीं, अब रणजीत चौटाला ने मंत्रीपद से दिया इस्तीफा

Highlights Haryana Assembly Election 2024: लक्ष्मण नापा के बाद रणजीत चौटाला ने दिया इस्तीफा Haryana Assembly Election 2024: अब रणजीत चौटाला ने मंत्री पद से दिया त्याग Haryana Assembly Election 2024: निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान

Haryana Assembly Election 2024: भाजपा की उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद लगातार मौजूदा विधायकों का इस्तीफा देना जारी है। ऐसे में अब लक्ष्मण नापा के बाद प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव में रनिया सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक ना सुनी और टिकट उनका कट गया। इसके बाद उनके तेवर बदले और आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस सूची में उनके साथ भाजपा नेता रामेश्वर गिल, MLA लक्ष्मण नापा समेत 9 बड़े नेता शामिल हैं।

भाजपा के लिए एक और अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाले ने नायब सिंह सैनी के सीएम बनते ही उन्होंने बीजेपी में एंट्री की थी।

#WATCH | Haryana: BJP leader Ranjit Singh Chautala says, "I will contest as an independent candidate from the Rania Assembly constituency. It is the decision of the people of my constituency. I have resigned from the minister's post."



BJP has fielded Shishpal Kamboj from Rania… pic.twitter.com/XXaB3BxQ6L