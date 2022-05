ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: वीडियो रिपोर्ट सील कवर में वाराणसी की अदालत में जमा की गई, आज होगी सुनवाई

Highlights कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त विशाल सिंह ने रिपोर्ट जमा की। वाराणसी की अदालत पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश की गई।

वाराणसी (यूपी):वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियो रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट आज सुबह एक अदालत में पेश की गई, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा मस्जिद परिसर के अंदर मूर्तियों की पूजा करने का अनुरोध शामिल है।

माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 10-12 पेज की है, जिसे सीलबंद लिफाफे में उस टीम द्वारा पेश किया गया है जिसने मस्जिद परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश की गई।

कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त विशाल सिंह ने रिपोर्ट जमा की। इस दौरान वहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है। यह सब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

