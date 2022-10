गुजरात: स्कूल के गरबा कार्यक्रम के दौरान बच्चों से लगवाया गया 'या हुसैन' का नारा, 4 शिक्षक सस्पेंड, देखें वीडियो

Highlights गुजरात के खेड़ा जिले में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान 'या हुसैन' का नारा लगवाया गया है। इस आरोप में स्कूल के चार शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चों को नारा लगाते हुए सुना जा रहा है।

गांधीनगर:गुजरात के खेड़ा जिले के हाथाज प्राइमरी स्कूल के चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इन शिक्षकों पर आरोप है शुक्रवार को इन लोगों ने स्कूल द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम के दौरान बच्चों को 'या हुसैन' के नारे लगाने को कहा था।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने इस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए चारों शिक्षकों को सस्पेंड किया है। छात्रों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ के बाद ही इन पर कार्रवाई की गई है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चे 'या हुसैन' के नारे लगाते हुए देखे जा रहे है। वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि स्कूल के छात्र और छात्राएं गरबा खेल रही है और 'या हुसैन' के नारे लगा रही है।

Four teachers of Hathaj Primary School in #Gujarat's Kheda district were suspended after they allegedly forced school students to chant 'Ya Hussain' at a garba event organised on Friday. pic.twitter.com/AtJKG1DIl5