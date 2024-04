Gujarat Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी की पूनम माडम के पास 147 करोड़ की संपत्ति, बीएसपी प्रत्याशी रेखा चौधरी के पास मात्र 2000 रुपये, जानें लिस्ट

Highlights भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने 17 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सात करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी दी। कांग्रेस के 21 और बसपा के चार उम्मीदवार करोड़पति हैं।

Gujarat Lok Sabha Elections 2024: गुजरात की जामनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार पूनम माडम 147 करोड़ की संपत्ति के साथ राज्य की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर दावा किया। एडीआर के मुताबिक उम्मीदवारों की संपत्ति के आधार पर तैयार सूची में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की बारदोली (अनुसूचित जनजाति) सीट से उम्मीदवार रेखा चौधरी आखिरी पायदान पर हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति महज दो हजार रुपये घोषित की हैं।

एडीआर ने सोमवार को बताया कि राज्य की 26 लोकसभा सीट के लिए कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से 68 (कुल उम्मीदवारों का 26 प्रतिशत) करोड़पति हैं यानी उनकी संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है। चुनाव और राजनीतिक सुधार के लिए काम करने वाले गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन एडीआर के मुताबिक सूरत सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने 17 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने की घोषणा की है।

जामनगर से दोबारा निर्वाचित होने का प्रयास कर रहीं माडम ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 42.7 करोड़ रुपये की घोषित की थी जो 2024 में बढ़कर 147 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें 60 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। यह संपत्ति माडम, उनके पति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के नाम पर है।

एडीआर के मुताबिक राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 17 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जिसमें से 11.5 करोड़ रुपये की चल और 5.9 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सात करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी दी है जिनमें तीन करोड़ की चल और 4.95 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।

भाजपा के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल नवसारी से दोबारा मैदान में हैं और उन्होंने करीब 39 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की जानकारी दी। अहमदाबाद (पश्चिम) सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार भारत मकवाना ने 25 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है और वह राज्य में पार्टी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं।

भाजपा ने 24 ‘करोड़पति’ उम्मीदवार मैदान में उतारें हैं जबकि कांग्रेस के 21 और बसपा के चार उम्मीदवार करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘भाजपा उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 15 करोड़ रुपये है जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति छह करोड़ रुपये है। गुजरात के 15 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से आठ भाजपा के सात और कांग्रेस के हैं।’’

एडीआर के मुताबिक 266 उम्मीदवारों में से 19 महिलाएं हैं, 16 कर उम्र 25 से 30 साल के बीच है जबकि 61 की उम्र 31 से 40 साल के बीच है। कुल 88 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 50 साल के बीच, 60 की उम्र 51 से 60 साल के बीच, 345 की 61 से 70 साल के बीच और छह उम्मीदवारों की उम्र 70 से अधिक है। विश्लेषण के मुताबिक, ‘‘कुल 266 उम्मीदवारों में पांच के पास डॉक्टरेट की उपाधि है, सात निरक्षर हैं, 14 साक्षर हैं, 32 स्नातक, 24 पेशेवर विषयों में स्नातक, 18 परास्नातक और 14 डिप्लोमा धारक हैं।’’

