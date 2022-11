गुजरात चुनावः रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने जामनगर नॉर्थ सीट से भरा पर्चा, जानें क्रिकेटर ने क्या कहा

Highlights भाजपा ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को टिकट नहीं दिया है। कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा।

अहमदाबादः टीम इंडिया आलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने जामनगर नॉर्थ सीट से पर्चा भर दिया है। भाजपा ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जामनगर उत्तर से रिवाबा को मैदान में उतारा है, जिन्हें राजनीति या चुनाव लड़ने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है।

Gujarat | Cricketer Ravindra Jadeja and his wife and BJP leader Rivaba Jadeja attend an event in Jamnagar that has been organised ahead of the filing of nomination for the upcoming #GujaratElections



Rivaba Jadeja will contest from Jamnagar North and file her nomination today. pic.twitter.com/1Ix5tEamf3 — ANI (@ANI) November 14, 2022

रवींद्र जडेजा ने कहा कि यह उनका (रिवाबा जडेजा) विधायक उम्मीदवार के रूप में पहली बार है और वह बहुत कुछ सीखेंगी। मुझे उम्मीद है कि वह इसमें आगे बढ़ेंगी। वह मदद करने वाली प्रकृति की हैं और हमेशा लोगों की मदद करना चाहती हैं और इसलिए राजनीति में शामिल हुईं। वह लोगों के लिए काम करने के लिए पीएम मोदी के रास्ते पर चलना चाहती हैं।

It's her (Rivaba Jadeja) first time as an MLA candidate & she'll learn a lot. I hope she will progress in this. She is of helping nature and has always wanted to help people and hence joined politics. She wants to follow the path of PM Modi to work for the people: Ravindra Jadeja pic.twitter.com/cO3t3ihNMi — ANI (@ANI) November 14, 2022

सत्तारूढ़ दल ने इस सीट से मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को टिकट नहीं दिया है। कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। एक दिसंबर को पहले चरण और पांच दिसंबर के दूसरे चरण के लिए आठ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मतगणना आठ दिसंबर को होगी।

Ravindra Jadeja has started the Campaign for BJP in #GujaratElections2022 🥳



He starts from the seat of his wife, #RivabaJadeja.pic.twitter.com/1FfS3djlFj — The Analyzer- ELECTION UPDATES (@Indian_Analyzer) November 13, 2022

