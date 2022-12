गुजरात चुनाव 2022: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता और बहन ने जामनगर में डाला अपना वोट, पिता अनिरुद्ध बोले "मैं कांग्रेस के साथ हूं"

Highlights क्रिकेटर के पिता और बहन दोनों कांग्रेस के समर्थक हैं और दोनों ने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया जामनगर उत्तरी सीट से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है भारतीय क्रिकेटर के पिता ने कहा, मैं कांग्रेस के साथ हूं, पार्टी का मामला पारिवारिक मामले से अलग है

जामनगर: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के तहत गुरुवार की सुबह से पहले चरण का मतदान जारी है। गुजरात के जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा और बहन नैना जडेजा ने वोट किया। आपको बता दें कि जामनगर उत्तरी सीट से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि पिता और बहन दोनों कांग्रेस के समर्थक हैं और दोनों ने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था।

भारतीय क्रिकेटर के पिता ने कहा, मैं कांग्रेस के साथ हूं। पार्टी का मामला पारिवारिक मामले से अलग है। हमें अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए, सालों तक उनके साथ रहा। उन्होंने कहा, वह (रविंद्र जडेजा) जानता है कि यह एक पार्टी का मामला है, कोई पारिवारिक समस्या नहीं है।

