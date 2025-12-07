Goa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश

Goa Fire Accident: गोवा के DGP आलोक कुमार ने बताया कि 23 शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर लोग क्लब में काम करने वाले कर्मचारी थे।

Goa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश

Goa Fire Accident: मशहूर पर्यटन स्थल गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब से आग लगने से 23 लोगों की जान चली गई है। भयावह हादसे के सामने आते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के लिए गहरा दुख जताया। उन्होंने इसे राज्य के लिए "बहुत दुखद दिन" बताया और घटना की जांच के आदेश दिए।

सीएम प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "आज गोवा में हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन है। अरपोरा में आग लगने की एक बड़ी घटना में 23 लोगों की जान चली गई है। मैं बहुत दुखी हूं और इस दुख की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने घटना स्थल का दौरा किया और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आग लगने के सही कारण और क्या फायर सेफ्टी नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन किया गया था, इसकी जांच की जाएगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी - किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा।"

घटना स्थल के दौरे के दौरान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे एक "दुर्भाग्यपूर्ण" घटना बताया और कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह घटना गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इस तरह की चीजें अवैध रूप से चलाते हैं, और आग लगने की घटना हुई...23 लोगों की जान चली गई है...सरकार इस घटना की जांच करेगी। जांच में आग लगने के सही कारण की जांच की जाएगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

कैसे हुआ हादसा?

इस बीच, गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस को आधी रात के तुरंत बाद अलर्ट मिला। पुलिस ने कहा कि अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। रात 12.04 बजे, पुलिस कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली, और पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। आग अब काबू में है, और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। कुल मरने वालों की संख्या 23 है...पुलिस इस घटना के कारणों की जांच करेगी, और हम जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

अधिकारियों ने इस त्रासदी की जांच शुरू कर दी है, और घायलों और पीड़ितों के परिवारों को चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। 

आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली, और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए काम करते रहे। 

अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को मेडिकल सहायता और मरने वालों के परिवारों को मदद देने की कोशिशें जारी हैं।

