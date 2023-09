Ghosi Bypoll Results 2023: सुधाकर सिंह को 124427 वोट और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 81668 मत, सपा उम्मीदवार ने 42759 मतों से पराजित किया

Highlights सुधाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सिंह को अब तक 1,24,427 मत जबकि चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। मतगणना के दौरान कुल 33 दौर की गिनती हुई।

Ghosi Bypoll Results 2023: आखिरकार सपा ने बीजेपी को मात दे दी। रामपुर हार का बदला ले लिया। सपा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सही रणनीति बनाई और बीजेपी और सीएम योगी को बुरी तरह से हराया। दारा सिंह चौहान को जनता से सही सबक सिखाया।

उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सिंह को अब तक 1,24,427 मत जबकि चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। मतगणना के दौरान कुल 33 दौर की गिनती हुई।

घोसी में कुल 10 उम्मीदवारों में पीस पार्टी के सनाउल्लाह को 2570 मत, जन अधिकार पार्टी के अफरोज आलम को 2100, निर्दलीय विनय कुमार को 1406, प्रवेन्द्र प्रताप सिंह को 1223, रमेश पांडेय को 839, जनता क्रांति पार्टी (राष्ट्रवादी) के मुन्नी लाल चौहान को 606, जन राज्‍य पार्टी के सुनील चौहान को 541 और आम जनता पार्टी (सोशलिस्ट) के राजकुमार चौहान को 466 मत मिले।

इसके अलावा घोसी के 1725 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह शुरू होकर देर शाम तक चली, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के बीच पहला बड़ा चुनावी मुकाबला माना जा रहा है।

Samajwadi Party candidate Sudhakar Singh wins Ghosi assembly bypoll defeating Dara Singh Chauhan of BJP by 42,759 votes: Official