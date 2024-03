GAYA Lok Sabha Seat: पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से लड़ेंगे चुनाव

Highlights साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे जीतन राम मांझी साल 2019 में जेडीयू की टिकट पर विजय मांझी जीते थे चुनाव 2024 में जीतन राम मांझी फिर लड़ रहे हैं चुनाव

GAYA Lok Sabha Seat: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को आधिकृत किया गया है। 21 मार्च को इस संबंध में बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को गया संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया जाता है। बताते चले कि गया लोकसभा सीट 1967 से ही सुरक्षित है। साल 2014 में मोदी लहर में जीतन राम मांझी ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। जीतन तीसरे नंबर पर आए थे।

HAM(S) leader Jitan Ram Manjhi to contest from Gaya Lok Sabha seat in Bihar pic.twitter.com/DL8YK84WJ0

बताते चले कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा था कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो चुकी है, इन चुनावों में उतरने के लिए हम, एनडीए के लोग आम जनता के विश्वास के साथ पूरी तरह से तैयार है। विकास,विश्वास और मोदी की गारंटी के साथ हम , जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे। जनता मालिक का विश्वास ही हमारी पुंजी है।

बिहार में 40 सीट जीतेंगे

जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। इस बार एनडीए 400 पार का आंकड़ा भी पार करेगा।

बिहार में इतनी सीटें मिली

बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीते कुछ दिनों पहले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लिया गया। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालाय से यह घोषणा की गई कि बीजेपी बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीट पर, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर और एक-एक सीट अन्य को दिया गया है। हालांकि, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि, कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि यही उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे।

