Rahul Gandhi Attack Adani: अगर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अदाणी साथ हैं, तो सुरक्षित हैं, राहुल गांधी ने कहा-जल्द अरेस्ट करो, देखें वीडियो

Highlights ‘संरक्षक’ माधबी पुरी बुच की जांच होनी चाहिए। अमेरिकी अभियोजकों को लेकर हंगामा जारी है। अमेरिका में दोषी ठहराया गया है।

Rahul Gandhi Attack Adani: कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिश्वत मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उद्योगपति गौतम अदाणी की गिरफ्तारी की मांग की। अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा, जेपीसी की हमारी मांग कायम है। अदाणी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनकी ‘‘संरक्षक’’ माधबी पुरी बुच की जांच होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी और (गौतम) अदाणी साथ हैं, तो वे भारत में सुरक्षित हैं।

