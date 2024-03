GATE 2024 Result Live Updates: आज घोषित होंगे रिजल्ट, लिंक एक्टिवेट होने में लग सकता है थोड़ा और समय

Highlights गेट 2024 की परीक्षा आगामी 3 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 2024 को हुई IISC GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2024.iisc.ac.in पर छात्र देख सकते हैं उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं 16 फरवरी को जारी की गईं

GATE 2024 Result Live Updates: भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु से संबंधिति नतीजे 16 मार्च, 2024 यानी आज घोषित हो सकते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के परिणाम घोषित होने पर उम्मीदवार IISC GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2024.iisc.ac.in पर देख सकते हैं।

गेट 2024 की परीक्षा आगामी 3 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं 16 फरवरी को जारी की गईं, और उत्तर कुंजी 19 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की गई। आंसर की के खिलाफ आपत्ति उठाने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 तक थी।

परिणाम 16 मार्च को घोषित किए जाएंगे और स्कोरकार्ड 23 मार्च 2024 को उम्मीदवारों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। गेट की आयोजित परीक्षा में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वास्तुकला, विज्ञान और मानविकी में मास्टर प्रोग्राम और सीधे डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। परिणामों पर नवीनतम अपडेट, सीधे लिंक और अन्य विवरणों के लिए ब्लॉग का अनुसरण करें।

GATE 2024 Final Answer Keys for all test papers are available online