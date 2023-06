ओडिशा में टाटा स्टील पावर प्लांट में हादसा, 'स्टीम लीकेज' की घटना, कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

भुवनेश्वर: ओडिशा में टाटा स्टील के एक पावर प्लांट में 'स्टीम लीक' होने मामला सामने आया है। इसके बाद कई प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी कंपनी की ओर से दी गई है।

घटना ओडिशा के मेरामंडली में टाटा स्टील लिमिटेड के एक संयंत्र में हुई। इस 'औद्योगिक दुर्घटना' से वहां काम करने वाले कुछ लोग 'प्रभावित' हुए। कंपनी ने जारी बयान में कहा, 'उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।' हालांकि, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।

टाटा स्टील ने बयान में कहा, 'ओडिशा के ढेंकनाल में टाटा स्टील मेरामंडली वर्क्स में भाप निकलने के कारण बीएफपीपी2 बिजली संयंत्र में दुर्घटना की सूचना देते हुए हमें दुख हो रहा है।'

In a statement, Tata Steel says, "We are saddened to report an accident at the BFPP2 power plant due to escape of steam at Tata Steel Meramandali Works in Dhenkanal, Odisha. The accident occurred at 1:00 pm (IST) today during the course of the inspection work and has affected a… pic.twitter.com/rycvypRkrR