गरीब रथ एक्सप्रेस: बम होने की सूचना पर 3 घंटे तक धौलपुर स्टेशन पर रूकी रही ट्रेन, आगरा-मुरैना से बुलाए गए बम निरोधक दस्ते

Highlights सोमवार को हजरत निजामुद्वीन से चेन्नई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ट्रेन को धौलपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या-दो पर आपात स्थिति में रोका गया था। ऐसे में पूरी जांच की गई और करीब तीन घंटे बाद ट्रेन फिर से रवाना हुई है।

जयपुर: हजरत निजामुद्वीन से चेन्नई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना पर सोमवार देर शाम हड़कंप मच गया। ट्रेन को आपात स्थिति में धौलपुर जंक्शन पर रोका गया और उच्च रेल प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा ट्रेन की गहनता से जांच की गई। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन में बम की सूचना झूठी निकली, जिसके बाद रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। जांच के चलते करीब तीन घंटे बाद ट्रेन को धौलपुर से रवाना किया गया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, रेल प्रशासन को 139 नंबर पर सोमवार देर शाम हजरत निजामुद्वीन से चेन्नई जा रही 12612 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के जी-2 कोच में बम होने के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद ट्रेन को शाम करीब छह बजकर 45 मिनट पर धौलपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या-दो पर आपात स्थिति में रोका गया था।

Rajasthan | Train number 12612 Garib Rath was stopped at Dholpur station after a passenger informed about a bomb through 'Rail Madad' portal. He said that 2 other passengers told him about the bomb. Bomb disposal squad called&search is being conducted: CPRO, North Central Railway pic.twitter.com/SUJ48ATEon