गंगाजल है GST से मुक्त, सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर दी सफाई

Highlights जीएसटी के दायरे से बाहर है गंगाजल और पूजा सामग्री- केंद्र सरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया था आरोप कि अब गंगाजल पर भी लगेगा 18 फीसद टैक्स इसपर सरकार ने अपना पक्ष रखकर बताया कि कब और किस बैठक में फैसला लिया गया था

नई दिल्ली: विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को नकारते हुए सरकार ने अपनी सफाई दी है। सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है और गंगाजल पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है क्योंकि वो इसके दायरे से बाहर है।

सरकार की ओर से कहा गया कि जो भी कह रहा है कि गंगाजल पर जीएसटी टैक्स लगेगा, वो सभी बातें निराधार हैं। हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि जीएसटी परिषद ने इसपर पहले ही बता चुका है कि पूजा सामग्री और गंगाजल जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा।

Central Board of Indirect Taxes & Customs clarifies that 'Gangajal' is exempted from GST pic.twitter.com/CYtFILuRyX