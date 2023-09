G20 Summit 2023: यात्रीगण कृप्या ध्यान दें!, दिल्ली मेट्रो के ये स्टेशन 8-10 सितंबर तक बंद रहेंगे, आखिर वजह क्या

Highlights अन्य मार्ग सामान्य रूप से संचालित होते रहेंगे। खुलने वाले कुछ मेट्रो स्टेशन गेट बंद करने के लिए कहा है। मेट्रो स्टेशन के पांच दरवाजे समेत 20 से अधिक मेट्रो स्टेशनों के दरवाजों को बंद करना 'आवश्यक' है।

नई दिल्लीः नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विशाल भारत मंडपम में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय जी20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए एक सलाह जारी की है। दिल्ली मेट्रो पुलिस के मुताबिक, कुछ संवेदनशील स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान यात्री कुछ स्टेशनों पर एक या दो गेटों का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, जबकि अन्य मार्ग सामान्य रूप से संचालित होते रहेंगे। 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस मेट्रो इकाई ने मुख्य सुरक्षा आयुक्त से वीवीआईपीएस रूट/स्थल की ओर खुलने वाले कुछ मेट्रो स्टेशन गेट बंद करने के लिए कहा है।

In order to maintain foolproof security arrangements during the G20 Summit, scheduled to be held in Delhi from September 9 to 10, the Delhi Police metro unit asked the Chief Security Commissioner to close some metro station gates that open towards the VVIPS Route/venue of… pic.twitter.com/5ssPc9xepz