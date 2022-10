भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी कहां से और कैसे देंगे वोट? उठ रहे सवालों पर कांग्रेस ने दिया जवाब

Highlights राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कैसे और कहां पर मतदान करेंगे। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पार्टी ने बताया कि राहुल गांधी जहां है, वे वही से मतदान करेंगे।

Congress President Election 2022: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होने वाला है। यह मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस मतदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे?

दरअसल, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर है, ऐसे में वे इस मतदान में शामिल होंगे कि नहीं या होंगे तो किस तरीके से वे मतदान करेंगे। इस सवाल का जवाब केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने दिया है।

इस पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी कल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना वोट कहां डालेंगे।' ऐसे में इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा पार्टी नेता राहुल गांधी अभी कर्नाटक के बल्लारी में है। उनकी में भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव बल्लारी में है। ऐसे में वे वहां ही अपना वोट देंगे।

Congress interim president Sonia Gandhi & former PM Manmohan Singh will also vote here in Delhi. Party MP Rahul Gandhi is on 'Bharat Jodo' Yatra; polling booth has been set up where he is: Madhusudan Mistry, Central Election Authority Chairman of Congress pic.twitter.com/LgAMlxcWB6