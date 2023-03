"लालू से लेकर अखिलेश तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं लेकिन बीजेपी ने सबको परेशान कर रखा है...", बोलें भूपेश बघेल

Highlights राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोले भूपेश बघेल भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना भूपेश बघेल ने केंद्र पर अडानी का मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी समुदाय के अपमान करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मोदी उपनाम मानहानि मामले में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है।

इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर टिप्पणी करते हुए कहा, "भाजपा अडानी के मुद्दे को लेकर ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए?"

पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "अडानी के मुद्दें पर सवाल का जवाब हम लेकर रहेंगे चाहें सदस्यता रद्द करें, माफी मांगने की बात करें या आरक्षण का मुद्दा लाएं, अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के नहीं हैं क्या? लालू यादव, तेजस्वी यादव, भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग के नहीं हैं क्या? सभी को भाजपा ने परेशान कर रखा है।"

BJP wants to divert the Adani issue but Rahul Gandhi will keep questioning PM Modi...Does Akhilesh Yadav, Lalu Yadav, Tejashwi Yadav, Bhupesh Baghel or Tamil Nadu CM not belong to the backward classes? Why is BJP creating trouble for all of us?: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/DAOChZSrG3