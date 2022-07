पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा-मैंने कभी आमंत्रित नहीं किया और न ही मुलाकात की

Highlights ईरान में राजनयिक के रूप में हमेशा सरकार की जानकारी के दायरे में था, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता से बंधा था। भाजपा ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी से सफाई मांगी है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक मर्यादा का पद है।

नई दिल्लीः पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बुधवार को इस आरोप का खंडन किया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत में आमंत्रित किया था, जिसने आईएसआई के लिए जासूसी करने का दावा किया है। अंसारी ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया के एक तबके और भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा ‘‘एक के बाद एक झूठ’’ फैलाया जाता रहा है।

उन्होंने एक बयान जारी कर भाजपा द्वारा रॉ के एक पूर्व अधिकारी की टिप्पणियों के हवाले से लगाए गए इन आरोपों को भी खारिज किया कि उन्होंने ईरान में भारत के राजदूत के रूप में राष्ट्रीय हितों से समझौता किया था। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण सरकार की सलाह पर दिया जाता है।

इससे पहले आज दिन में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के उस दावे को लेकर अंसारी और कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें उसने कहा है कि उसने संप्रग सरकार के कार्यकाल में पांच बार भारत की यात्रा की और यहां से एकत्रित संवदेनशील सूचनाएं अपने देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उपलब्ध कराईं।

I had inaugurated the Conference on Terrorism, on Dec 11th 2010...As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organisers. I never invited him or met him: Former Vice President Hamid Ansari