कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी बोले- "विपक्ष ने जेडीएस को कभी अपना हिस्सा नहीं माना, इसलिए..."

बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) के दूसरे नंबर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दलों ने कभी भी क्षेत्रीय पार्टी को अपना हिस्सा नहीं माना है। वह आज शहर में होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक से पहले बेंगलुरु में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या जेडीएस महागठबंधन का हिस्सा होगा, उन्होंने कहा, "विपक्ष ने कभी भी जेडीएस को अपना हिस्सा नहीं माना। इसलिए जेडीएस के किसी भी महागठबंधन का हिस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं है।"

उन्होंने उन अटकलों को भी संबोधित किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हाथ मिला सकते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक भगवा पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निमंत्रण नहीं मिला है। एनडीए की ओर से किसी निमंत्रण पर उन्होंने कहा, "एनडीए ने हमारी पार्टी को किसी भी बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया है। हम उस मोर्चे पर देखेंगे।"

On joint Opposition meeting in Bengaluru, JD(S) leader HD Kumaraswamy says, "Opposition never considered JD(S) a part of them. So, there is no question of JD(S) being a party of any Mahagathbandhan."



On any invitation from NDA, he says, "NDA has not invited our party for any… pic.twitter.com/hPoH2ClgDw