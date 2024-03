वैष्णो देवी मंदिर से कुछ दूर पहले तेंदुए को वन विभाग टीम ने पकड़ा, देखकर चौंके श्रद्धालु, देखें वीडियो

Highlights माता वैष्णो देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा ऐसे में पास में रह रहे गांव के निवासी चौंक गए अब मंदिर में करने आ रहे श्रद्धालु की सुरक्षा चिंता की वजह

जम्मू एंड कश्मीर: श्रीनगर में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। पकड़े गए तेंदुए का वीडियो कटरा के पास पुराना द्रूड गांव में एक तेंदुए को जाल में फंस गया है। तेंदुए को जाल में कैद देखकर देखकर गांव वाले चौंक गए और अब मंदिर के पास सुरक्षा को लेकर सवाल प्रश्न उठ रहे हैं।

#WATCH | Reasi, J&K: A team of the wildlife department trapped a leopard in Purana Drood village near Katra, a few kilometers away from the Vaishno Devi shrine, on Saturday.



