वीडियो: नए साल 2023 की पहली सुबह, देखें गुवाहाटी से लेकर अन्य शहरों के सूर्योदय की तस्वीरें

दिसपुर: आज नए साल 2023 की पहली सुबह और ऐसे में असम के गुवाहाटी से नए साल का पहला सूर्योदय देखा गया है। नए साल के पहले सूर्योदय के कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए है जिसमें सूर्य को निकलते हुए देखा गया है।

एक तरह जहां नए साल ने एंट्री ले ली है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में ठंड ने अपना प्रकोप जारी रखा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहत निकले और नया साल मनाया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण लोग कुछ साल नए साल का जश्न नहीं मना पाए है, ऐसे में कोरोना के बाद ये उनके लिए पहला साल है जब वे अच्छे से न्यू इयर मना रहे है।

गुवाहाटी में हुआ नए साल का पहला सूर्योदय

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा, असम के गुवाहाटी से साल 2023 के पहले सूर्योदय की कुछ तस्वीरे और वीडियो सामने आए है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि साल का पहला सूर्योदय हो रहा है और ठंड और कोहरे के कारण सूर्य धुंधला सा दिख रहा है।

एक तरफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत तमाम शहरों के लोग जहां पूरी रात जश्न मनाया है, वहीं दूसरी ओर अभी नए साल की पहली सुबह हुई है और पहला सूर्योदय देखने को मिला है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद यह पहली बार है कि लोग इस तरह से नए साल का स्वागत कर पाए है।

नए साल के पहले दिन कैसा रहेगी सर्दी

बताया जा रहा है कि साल के पहले दिन यानी रविवार को सर्दी का असर जारी रहेगा और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो दिल्ली-एनसीआर में नए साल के एक दिन पहले यानी 31 दिसबंर को दिन में धूप खिले थे जिससे लोगों को सर्दी से राहत थी। लेकिन फिर शाम होते-होते पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला और इस कारण उच्चतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

West Bengal | Visuals of the first sunrise of #NewYear2023 from Howrah Bridge, Kolkata pic.twitter.com/srs9GmNeiw — ANI (@ANI) January 1, 2023

ऐसे में दिल्ली के अलावा देश के कई और शहरों में ठंडी का प्रकोप जारी है। इन सब के बावजूद लोग अपने घरों से कल निकले और पुराने साल को बिदा किया और जश्न मनाते हुए नए साल का स्वागत किया है।

