गोवा के पेंट फैक्टरी में लगी भीषण आगः धुएं के कारण आस-पास के इलाकों में रहने वाले 200 लोगों ने घर छोड़ा, देखें वीडियो

पणजीः गोवा में पणजी के पास पिलेर्न औद्योगिक क्षेत्र में एक पेंट निर्माण संयंत्र में आग लगने के बाद धुएं की मोटी परत छाने के कारण आस-पास रहने वाले करीब 200 लोग अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी मामू हेगे ने बताया कि मंगलवार अपराह्न करीब ढाई बजे औद्योगिक इलाके में स्थित बर्जर बेकर कोटिंग्स फैक्टरी में आग लग गई। जिला प्रशासन ने बाद में एक परामर्श जारी किया, जिसमें फैक्टरी के दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को कहीं और स्थानांतरित होने के लिए कहा गया, क्योंकि धुएं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

Panaji Firefighters battle a massive fire which broke out in broke out in Pilerne on Tuesday at a paint factory, with 10 fire engines pressed into service to battle the blaze. The blaze began at the Berger Becker Coatings Pvt. Ltd factory at the Pilerne Industrial Estate #goapic.twitter.com/B8u7gvqjtU