राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ 'फतवा' जारी, जान से मारने की मिली धमकियां

Highlights मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया, मुझे 22 जनवरी की शाम से धमकी भरे फोन आ रहे हैं उन्होंने कहा, कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दीं उन्होंने कहा, जो लोग समारोह में शामिल होने के लिए मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए

नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में भाग लेने वाले एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि 22 जनवरी को समारोह में भाग लेने के लिए उनके खिलाफ 'फतवा' जारी किया गया है। उन्होंने एएनआई को बताया, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉ. इमाम उमेर अहमद इलियासी ने अपने खिलाफ फतवा जारी होने की पुष्टि की है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, “मुख्य इमाम के रूप में, मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से निमंत्रण मिला। मैंने दो दिनों तक विचार किया और फिर देश के लिए सद्भाव के लिए अयोध्या जाने का फैसला किया।”

उन्होंने आगे कहा, “फतवा कल जारी किया गया था, लेकिन मुझे 22 जनवरी की शाम से धमकी भरे फोन आ रहे थे...मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड किए हैं जिनमें कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दीं...जो मुझसे प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं - वे मेरा समर्थन करेंगे । जो लोग समारोह में शामिल होने के लिए मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें शायद पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मौलवी ने कहा, ''मैंने प्यार का संदेश दिया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया...मैं माफी नहीं मांगूंगा या इस्तीफा नहीं दूंगा, वे जो चाहें कर सकते हैं।''

#WATCH | Delhi | Fatwa issued against Chief Imam of All India Imam Organization, Dr Imam Umer Ahmed Ilyasi after he attended the Pranpratishtha ceremony of Ram Lalla at Ram Temple in Ayodhya.



He says, "As a chief Imam, I received the invitation from Shri Ram Janmbhoomi Teerth… pic.twitter.com/iVe2bA3s1X