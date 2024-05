SRH VS LSG IPL 2024 Score: प्लेऑफ पर नजर, 12-12 अंक से साथ उतरेंगे राहुल और कमिंस, आईपीएल में पहली बार हराने उतरेगी एसआरएच टीम!, क्या है मैच का समय

Highlights SRH VS LSG IPL 2024 Score: दोनों टीमें के पास 12-12 अंक हैं। SRH VS LSG IPL 2024 Score: प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश में हैं। SRH VS LSG IPL 2024 Score: अपने पिछले मैचों में हार के साथ खेलने आ रही हैं।

IPL 2024 Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants, 57th Match Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 (Indian Premier League 2024) में आज अहम मुकाबला है। मैच नंबर 57 में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) की टीम है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में शाम सात बजे टॉस होगा और शाम 7.30 बजे चौके और छक्के की बारिश होगी। दोनों टीमें के पास 12-12 अंक हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश में हैं।

अपने पिछले मैचों में हार के साथ खेलने आ रही हैं। दोनों टीमें सीPन के महत्वपूर्ण चरण में जगह बनाने की होड़ में हैं और हार के बाद इस मुकाबले में आगे बढ़ रही हैं। लखनऊ को कोलकाता नाइट राइडर्स से 98 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि हैदराबाद को मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से हराया था।

आईपीएल इतिहास में एसआरएच बनाम एलएसजी हेड टू हेड आंकड़े

कुल खेले गए मैच: 3

सनराइजर्स हैदराबाद जीता: 0

लखनऊ सुपर जायंट्स जीते: 3।

टीमें:

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), ऐडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह , ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, झटवेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

लखनऊ सुपर जाइंट्स: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, देवदत्त पडिक्कल, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, क्रुणाल पंड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, शमर जोसेफ, मयंक यादव, मोहसिन खान, के गौतम, शिवम मावी, अर्शिन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, मोहम्मद अरशद खान। भाषा मोना मोना

प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिये लखनऊ को हराने उतरेगी सनराइजर्स

अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से उबरकर सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जाइंटस के खिलाफ बुधवार को आईपीएल के मैच में जीत दर्ज करके प्लेआफ का दावा पुख्ता करने के इरादे से उतरेगी । दोनों टीमों के 11 मैचों में 12 अंक हैं। सनराइजर्स का नेट रनरेट (माइनस 0 . 065) लखनऊ (माइनस 0 . 371) से बेहतर है।

अंकतालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स (16), राजस्थान रॉयल्स (16) और चेन्नई सुपर किंग्स (12) उससे ऊपर हैं। सनराइजर्स और लखनऊ में से जो जीतेगा वह प्लेआफ की दौड़ में एक कदम आगे होगा। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन पिछले कुछ मैचों में उसके विजय अभियान पर रोक लग गई है।

पिछले चार में से तीन मैचों में सनराइजर्स को पराजय का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके आक्रामक बल्लेबाज नाकाम रहे हैं । मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में वे बड़ा स्कोर नहीं बनाने के कारण सात विकेट से हार गए । ट्रेविस हेड को छोड़कर बाकी बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों में खराब फॉर्म में रहे हैं ।युवा अभिषेक शर्मा पिछले चार मैचों में 30 रन से आगे नहीं जा सके हैं।

सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्वीकार किया कि हर बार सलामी बल्लेबाजों पर ही जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती , मध्यक्रम को भी कमान संभालनी होगी। हेनरिच क्लासेन लगातार अच्छा खेलने में नाकाम रहे हैं और नीतिश रेड्डी ने भी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। टी नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की है जबकि अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने भी लय हासिल कर ली है।

दूसरी ओर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने कोलकाता के खिलाफ इकाना स्टेडियम पर निराशाजनक प्रदर्शन किया और पहली बार 200 से अधिक रन देने के बाद 137 रन पर आउट हो गई। कप्तान केएल राहुल नाकाम रहे जबकि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन भी बड़ी पारियां नहीं खेल सके।

आयुष बडोनी का इस आईपीएल में प्रदर्शन औसत ही रहा है और वह अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। गेंदबाजी में तेज गेंदबाज मयंक यादव आईपीएल से बाहर हो गए हैं जबकि बायें हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान को भी चोट लगी है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीनुल हक, युवा यश ठाकुर, स्टोइनिस और स्पिनर कृणाल पंड्या तथा रवि बिश्नोई पर दारोमदार होगा।