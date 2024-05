Berhampur Lok Sabha Elections 2024: यूसुफ पठान ने खोला राज, क्रिकेटर से राजनीति में क्यों आए, देखें वीडियो

Highlights पठान ने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं ताकि मैं यहां लोगों की मदद कर सकूं मैं संसद में उनकी आवाज बनने के लिए यहां आया हूं यूसुफ पठान का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी से हैं

Berhampur Lok Sabha Elections 2024: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठानपश्चिम बंगाल के बेरहामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। हालांकि, अब यूसुफ पठान ने कहा है कि आखिर वह क्यों राजनीति में आए। राजनीति में आने का उनका क्या मकसद है। पीटीआई न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान यूसुफ पठान ने कहा कि जब से मैं राजनीति में आया हूं, मुझसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैंने राजनीति में शामिल होने का फैसला क्यों किया।

VIDEO | "Ever since I joined politics, questions are being asked why I decided to join politics? The offer I got from TMC and the way Abhishek Banerjee's office approached and convinced me, I took the plunge. I have come here for the people and to help them. I am here to be their… pic.twitter.com/WNRbHqNOBK