IIT-बॉम्बे के छात्र की आत्महत्या पर पिता ने उठाया जातिगत भेदभाव का मुद्दा, एसआईटी को लिखा पत्र

Highlights आईआईटी बॉम्बे के छात्र की आत्महत्या मामले में पिता ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप परिवार ने एसआईटी को पत्र लिख मामले की तह तक जांच की मांग की आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल की इमारत से गिरकर आत्महत्या कर ली थी

मुंबई: आईआईटी-बॉम्बे में एक छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या मामले में पिता रमेश सोलंकी ने विशेष जांच दल को पत्र लिखकर जातिगत भेदभाव होने का आरोप लगाया है। पिता ने अपने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव को लेकर एसआईटी से जांच की मांग की है।

पत्र में दर्शन सोलंकी के पिता रमेश सोलंकी ने दावा किया है कि उनके बेटे को उसकी जाति के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जब वह आईआईटी बॉम्बे का छात्र था। इसके साथ ही पिता ने बेटे के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोन प्रतियां परिवार को लौटाने की भी मांग की है।

गौरतलब है कि पत्र में इस बात को लेकर आशंका जताई गई है कि परिवार के सदस्य द्वारा एसआईटी को इस संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने के बावजूद जातिगत भेदभाव की घटना को जांच में दरकिनार कर दिया गया।

IIT-Bombay student Darshan Solanki suicide case| Father of Darshan Solanki has written to SIT requesting them to investigate the caste discrimination faced by his son while he was a student at IIT Bombay. He also demanded that the cloned copies of Darshan Solanki’s electronic…