फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "बिना पाकिस्तान से बात किये अमन नहीं आ सकता है, मुसलमान इसलिए आगे नहीं आता क्योंकि उसे 'देशद्रोही' समझा जाता है"

Highlights तवांग विवाद के बीच फारूक अब्दुल्ला ने पाक के साथ खराब संबंधों के लिए मोदी सरकार पर किया हमला जब तक भारत-पाकिस्तान डायलॉग नहीं शुरू करेंगे कश्मीर में अमन की बहाली नहीं हो सकेगी आज की तारीख में मुसलमान इस मसले में पहल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे देशद्रोही समझा जाता है

दिल्ली: नेशनल कांफ्रेंस चीफ और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अरूणाचल प्रदेश के तवांग में उपजे भारत-चीन विवाद के बीच अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खराब संबंधों के लिए मोदी सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई। किसी जमाने में एनडीए के साथ रहते हुए भाजपा के साथ दोस्ती निभाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात के लिए भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि जब तक दोनों मुल्क (भारत-पाकिस्तान) डायलॉग नहीं शुरू करेंगे कश्मीर में कभी भी अमन की बहाली नहीं हो सकेगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोजूदा केंद्र सरकार पर संवाद हीनता का आरोप लगाते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते जब तक बेहतर नहीं होंगे, तब तक हम भारत में कभी भी शांति नहीं देख पाएंगे। हम मुसलमानों को आगे आते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुसलमानों को देशद्रोही माना जाता है। हम देशद्रोही नहीं हैं, किसी अन्य की तरह हम भी भारतीय हैं।"

Unless we've a better relationship with Pakistan we'll never see peace in India...We'll never see Muslims coming up because Muslims are supposed to be traitors. We're not traitors, we're Indians, as good as anyone else: Former J&K CM & NC's Farooq Abdullah at an event in Delhi pic.twitter.com/zjQjCTg97m