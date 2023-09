फारूक अब्दुल्ला ने महिला पत्रकार से पूछा, "शादी हुई की नहीं", भाजपा ने आडे़ हाथों लेते हुए बयान को बताया 'बेहद घृणित'

Highlights फारूक अब्दुल्ला ने सवाल पूछ रही महिला पत्रकार के बारे में की आपत्तिजनक टिप्पणी की अब्दुल्ला द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा हुई हमलावर, कहा अब्दुल्ला का आचरण बेहद निंदनीय है फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी भाषा में महिला पत्रकार से पूछा था कि तुम्हारी शादी हुई की नहीं

कश्मीर:नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला उस समय विवादों में फंस गये, जब उन्होंने सवाल कर रही महिला पत्रकार के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है और महिला पत्रकार से किये उनके व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक मानते हुए जमकर आलोचना कर रही है।

जानकारी के अनुसार भाजपा के कई नेताओं ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख के उस वीडियो को साझा करते हुए घेरने का प्रयास किया है, जिसमें वो कई पत्रकारों की मौजूदगी में एक युवा महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं।

भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला की बेहद तीखी आलोचना करते हुए उनके आचरण को "अपमानजनक और घृणित" बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर फारूख अब्दुल्ला के उस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा, "न केवल गैर-पेशेवर बल्कि स्त्री के खिलाफ द्वेषपूर्ण, बेहद घृणित व्यवहार है, लेकिन इंडिया जैसे गठबंधन से यह आश्चर्य की बात नहीं है जो सवाल पूछने वाले पत्रकारों का बहिष्कार करता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करता है।"

Not just Unprofessional but

Deeply Misogynistic

Extremely Disgusting



But not surprising from an alliance that boycotts journalists who ask questions & treats them like this



When will you get married?

Did you choose your husband?

Will your parents choose your husband or you?… https://t.co/qyu43EwfPspic.twitter.com/jwwcFT0mAw