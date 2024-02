Farmers Protest 2.0: किसानों के विरोध के बीच 28-29 फरवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा होगी बंद

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों के चल रहे विरोध के बीच अंबाला के कुछ हिस्सों में फरवरी के अंत तक इंटरनेट निलंबित करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि यह 28-29 फरवरी को सदर अंबाला, पंजोखेरा और नग्गल पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को सबसे पहले 11 फरवरी को अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में बार-बार निलंबित किया गया था। एक आधिकारिक आदेश ने हाल ही में बहु-जिला प्रतिबंधों को शनिवार तक बढ़ा दिया था।

Internet suspension in the jurisdiction of Police Stations Sadar Ambala, Panjokhera & Naggal of district Ambala, Haryana on 28-29 February. pic.twitter.com/81jtvMgUSY