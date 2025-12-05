छत्तीसगढ़: हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Chhattisgarh: शाश्वत शुक्ल ने बताया कि इससे पहले अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ के बाद शुक्ल को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Chhattisgarh:  ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्ल के पुत्र शाश्वत शुक्ल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दो दिसंबर को तबीयत खराब होने के बाद शुक्ल (89) को रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। शाश्वत शुक्ल ने बताया कि इससे पहले अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ के बाद शुक्ल को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने कहा कि तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी तब से वह घर पर ही इलाज करा रहे थे। शाश्वत ने बताया कि मंगलवार को अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें रायपुर एम्स ले जाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

“नौकर की कमीज”, “खिलेगा तो देखेंगे”, “दीवार में एक खिड़की रहती थी” और “एक चुप्पी जगह” जैसे उपन्यासों के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्ल को 21 नवंबर को रायपुर में स्थित उनके निवास पर आयोजित एक समारोह में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 

