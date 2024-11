Fact Check: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 'भारत माता की जय' कहने पर BJP विधायक बाहर? दावों की असल सच्चाई क्या; जानें यहां

Created By: BOOM

Translated By : लोकमत हिन्दी

Fact Check: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद से आर्टिकल 370 का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। नई सरकार के बनते ही अनुच्छेद 370 और 35-ए को वापस लागू करने की मांग की जा रही है। इस मांग का राज्य में विपक्षी दल बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। हालात ये है कि विधानसभा में सत्ता पार्टी और विपक्ष के बीच झड़प हो रही है हंगामे हो रहे हैं। विधानसभा में हंगामे के कारण स्पीकर को कई विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि सदन में 'भारत माता की जय' बोलने की वजह से विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। इस खबर पर बूम ने एक रिपोर्ट साझा कि है जिसमें पाया है कि, बीजेपी विधायकों को सदन में हंगामा करने की वजह से बाहर किया गया था।

मालूम हो कि, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इसी साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें हासिल कर सरकार बनाई और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री चुने गए।

वायरल वीडियो में 43 सेकंड के दो क्लिप हैं। पहली क्लिप में एक विधायक 'भारत माता की जय' नारा लगाते देखे जा सकते हैं. इसके बाद तुरंत अगली क्लिप में मार्शल विधायकों को बाहर करते नजर आ रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर विधान सभा में भारत माता की जय बोलने के बाद निम्नलिखित दृश्य को विस्फारित आँखों से देखें, सिर खुजाओ भाइयों, ये है हमारे ही देश में हिंदुओं की हालत... आगे क्या? सेक्युलर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर ऐसे हर मंत्रिमंडल में उनकी (मुस्लिम बहुसंख्यक) संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा।'

एक्स पर भी एक वेरिफाइड यूजर ने वीडियो के साथ यही दावा किया कि भारत माता की जय नारा लगाने पर विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई की गई।

#WATCH | Dramatic visuals Surface from Jammu and Kashmir Assembly as massive scuffle breaks out over Article 370



Video courtesy: ANI/X#Article370pic.twitter.com/S1p9L176xV