India-Pak Ceasefire Agreement: जमीन, हवा और समुद्र से ‘सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने’ का फैसला, सीज़फायर एग्रीमेंट की अहम बातें

India-pakistan Ceasefire Agreement: भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को आज शाम 5 बजे से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "पाकिस्तान के डीजीएमओ (सैन्य संचालन महानिदेशक) ने दोपहर 3.35 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र से सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक देंगे।" उन्होंने कहा कि डीजीएमओ 12 मई को दोपहर में फिर से बात करेंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि "भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है।" उन्होंने लिखा, "भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ़ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वह ऐसा करना जारी रखेगा।"

India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.



India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so.