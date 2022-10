अमेरिका ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों किया आगाह, इस राज्य में यात्रा नहीं करने की दी सलाह

Highlights यूएस ने अपने नागरिकों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा नहीं करने की सलाह दी विदेश विभाग ने कहा, भारत में अपराध और आतंकवाद को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतें अमरीका ने बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बताया

वाशिंगटन: अमेरिका ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से “अपराध व आतंकवाद” के मद्देनजर भारत की यात्रा करते समय “अधिक सावधानी” बरतने को कहा और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को जारी नए यात्रा परामर्श में भारत यात्रा परामर्श स्तर को घटाकर दो कर दिया है। यात्रा परामर्श पैमाने में एक से चार तक स्तर होते हैं। चार सबसे ऊंचा स्तर होता है।

विदेश विभाग ने एक दिन पहले एक अलग परामर्श जारी कर पाकिस्तान को तीसरे स्तर पर रखा था और अपने नागरिकों से आतंकवाद व सांप्रदायिक हिंसा के कारण इसके अशांत प्रांतों की यात्रा करने के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

विदेश विभाग ने कहा, “भारत में अपराध और आतंकवाद को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतें।” परामर्श में कहा गया है, “आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण (पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह को छोड़कर) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा न करें।”

"Exercise increased caution in India due to crime & terrorism" US travel advisory issued on Oct 05 for its citizens travelling to India pic.twitter.com/RQ23GQJLMS