Uttarakhand 5 Lok Sabha Seat: 'सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे', उन्होंने हमारा स्थान लिया, पूर्व सीएम हरीश रावत का तंज

Highlights उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कांग्रेस को एक्टिव होने की जरूरत हरीश रावत ने कहा बीजेपी ने हमारा स्थान ले लिया हरीश रावत ने कहा सत्ता की भूख पैदा करनी होगी

Congress leader Harish Rawat: उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हर स्तर पर हमारा स्थान भाजपा ने ले लिया है। यह राष्ट्रीय स्तर या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, यहां तक कि गांव स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी जगह ले ली है, जब तक हम उन्हें वहां से नहीं हटाएंगे, तब तक हम कैसे अपने इलाके के नेता बन पाएंगे।

#WATCH | Haridwar: On his "Congress has become lazy" remark, former Uttarakhand CM and Congress leader Harish Rawat says, "We have to accept the truth of this statement. BJP is active, despite being the ruling party and we are not able to be active. We should be more active than…