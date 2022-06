शॉट परफ्यूम के विवादित विज्ञापन को सरकार ने किया निलंबित, DCW ने बताया बलात्कार को बढ़ावा देने वाला

Highlights भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन को किया निलंबित DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विज्ञापन पर जताई कड़ी आपत्ति विवादित विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिख रहा है गुस्सा

नई दिल्ली: बॉडी स्प्रे ब्रैंड लेयर के शॉट डियो से जुड़े दो विज्ञापनों पर हुए विवाद के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया ट्विटर पर एड को लेकर कंपनी को लताड़ा जा रहा है। लोग इसे अत्यधिक आपत्तिजनक और बलात्कार संस्कृति का प्रचार करने वाला बता रहे हैं। आपत्तिजनक विज्ञापन को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है और इसे हटाने का आदेश दिया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विज्ञापन को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन को निलंबित करने का आदेश दिया और विज्ञापन कोड के अनुसार जांच चल रही है।

बॉडी स्प्रे शॉट के एक एड में दिखाया गया कि एक कमरे में तीन लड़के आते हैं। उस कमरे में एक लड़का एक लड़की के साथ पहले से ही बैठा रहता है। वे दोनों एक बेड पर बैठे हुए हैं। तीनों लड़के जब कमरे में आते हैं, तो लड़की सहम जाती है। उन तीनों में से एक लड़का कमरे में मौजूद लड़के से पूछता है कि शॉट तो मारा होगा। इस बात से वहां मौजूद लड़की सहम जाती है। तब लड़का जवाब देता है कि हां मारा है। इसके बाद वे लड़के कहते हैं कि अब हमारी बारी है। यहां लड़के बॉडी स्प्रे शॉट की बात करते हैं।

