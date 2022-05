निर्वाचन आयोग 'चुनावी सत्यनिष्ठा पर लोकतंत्र समूह' का नेतृत्व करेगा, 100 लोकतांत्रिक देश होंगे साझेदार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2022 07:07 AM

भारत के नेतृत्व वाले समूह में साझेदार बनने के लिए न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय संघ ने रुचि व्यक्त की है और अन्य इच्छुक लोकतांत्रिक देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

