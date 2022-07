ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और आकार पटेल पर लगाया 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

Highlights ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और आकार पटेल पर लगाया 51.72 करोड़ और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना ईडी के मुताबिक एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए की अवहेलना की आकार पटेल की एमनेस्टी इंडिया ने एफडीआई के जरिये एमनेस्टी यूके से 52 करोड़ लिये थे

दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए अन्त्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय शाखा एमनेस्टी इंडिया और उसके तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए क्रमश: 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ईडी के मुताबिक आकार पटेल की एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए की अवहेलना करते हुए एफडीआई के जरिये एमनेस्टी यूके से 52 करोड़ लिये थे। ईडी और सीबीआई इसे 2018 से पीएमएलए के तहत लगातार परख रही थी।

