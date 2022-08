मनीष सिसोदिया को एक और झटका, ईडी ने किया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज

Highlights सिसोदिया समेत कई अन्य के खिलाफ आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में राष्ट्रीय राजधानी के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक और झटका लगा है। एक अधिकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

ईडी ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य के खिलाफ आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया था और सबूतों से आबकारी नीति में बदलाव के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का पता चला था।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामित 15 व्यक्तियों और संस्थाओं में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।

