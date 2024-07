Earthquake in Ladakh: लद्दाख में भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Highlights लद्दाख में 4.4 की तीव्रता से भूकंप आया इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने दी भूकंप केंद्र सतह से 150 किलोमीटर नीचे- एनसीएस

Earthquake in Ladakh: अफगानिस्तान के बाद अब देश के उत्तर में स्थित लद्दाख में 4.4 की तीव्रता से भूकंप आया और इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने दी है। एनसीएस के अनुसार, भूकंप केंद्र सतह से 150 किलोमीटर नीचे 36.10 डिग्री अक्षांश और 74.81 डिग्री देशांतर में था। लेह में भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 8:12 बजे आया।

लद्दाख में बुधवार (3 जुलाई) सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण इलाके में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सुबह लगभग 08:12 बजे भूकंप आया।

EQ of M: 4.4, On: 03/07/2024 08:12:59 IST, Lat: 36.10 N, Long: 74.81 E, Depth: 150 Km, Location: Leh, Ladakh.

