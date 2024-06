दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शुक्रवार तड़के आंधी और बिजली गिरने के साथ लगातार बारिश हुई दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक जाम और सड़कों पर जलभराव हो गया है आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के एनसीआर क्षेत्र में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी

नई दिल्ली: दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शुक्रवार तड़के आंधी और बिजली गिरने के साथ लगातार बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए दृश्यों में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक जाम और सड़कों पर जलभराव का सामना करते हुए दिखाया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के एनसीआर क्षेत्र में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, "अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 20-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।"

राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे पूरे दिन तापमान थोड़ा कम रहा। इस क्षेत्र में बुधवार को भी प्री-मॉनसून बारिश हुई, जिससे दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

इस बीच मौसम एजेंसी ने 3 जुलाई तक के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली में अगले सात दिनों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है, आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश की अलग-अलग तीव्रता की भविष्यवाणी की गई है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain with heavy intensity rain over few places and winds with speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of entire Delhi and NCR,during next 2 hours. @moesgoi@ndmaindia@airnewsalerts@DDNewsHindipic.twitter.com/cXIhNkrcWu