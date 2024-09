E-auction of gifts: आज से शुरू हो रही पीएम मोदी को मिले 600 से अधिक उपहारों की ई-नीलामी, आप भी ऐसे कर सकते हैं हासिल

Highlights भव्य नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुली होगी।

E-auction of gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 600 से अधिक उपहारों की नीलामी मंगलवार (17 सितंबर, इसी दिन उनके जन्मदिन) से शुरू होगी। यह नीलामी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

भव्य नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुली होगी। इस उल्लेखनीय आयोजन में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट: https://pmmementos.gov.in/ के माध्यम से पंजीकरण और भाग ले सकते हैं।

2024 पैरालंपिक खेलों की खेल यादगार वस्तुओं से लेकर जूते, राम मंदिर की प्रतिकृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त चांदी की वीणा उपहारों की आज जल्द ही नीलामी की जाएगी, सभी वस्तुओं का संयुक्त आधार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

शेखावत ने सोमवार को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्हों वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन उपहारों की नीलामी के लिए आधार मूल्य एक सरकारी समिति द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसकी कीमतें न्यूनतम 600 रुपये से लेकर 8.26 लाख रुपये तक थीं।

🔹e-auction of over 600 Mementos and Gifts presented to Prime Minister Shri @narendramodi to begin from 17th September

⁰🔹A key feature of auction is sports memorabilia from Paralympic Games, 2024



🔹Proceeds from the auction will be contributing to the Namami Gange Project pic.twitter.com/qdOCU4pmR4